Brasileiros percebem que Bolsonaro atrapalha a vacinação infantil, aponta Datafolha

247 – Além de demonstrar que os brasileiros apoiam a vacinação infantil contra a covid-19 , a pesquisa Datafolha também destaca o papel negativo de Jair Bolsonaro nesta questão. "A resistência de Jair Bolsonaro (PL) em relação à vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos se reflete na opinião dos brasileiros sobre o desempenho do presidente nesta fase da campanha de imunização. Pesquisa Datafolha mostra que 58% dos brasileiros de 16 anos ou mais de idade acham que o presidente mais atrapalha do que ajuda quando o assunto é a vacinação das crianças. O percentual equivale a 97,3 milhões de pessoas", informa a jornalista Patrícia Pasquini , na Folha de S. Paulo.

"Para 25% (quase 42 milhões de pessoas, segundo a projeção), Bolsonaro mais ajuda nessa questão do que atrapalha; 14% disseram não saber a resposta; outros 2% ficaram neutros, afirmando que ele nem ajuda nem atrapalha nesse tema. O levantamento foi realizado por telefone entre os dias 12 e 13 de janeiro, com 2.023 pessoas com 16 anos ou mais, em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos", pontua a repórter.

