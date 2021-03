“Brizolismo não tem outro caminho a não ser apoiar o Lula”, diz Vivaldo Barbosa

247 - Ex-deputado federal, constituinte e parceiro político de Leonel Brizola, Vivaldo Barbosa afirmou à TV 247 que o brizolismo e o trabalhismo não têm outra alternativa a não ser apoiar a candidatura presidencial do ex-presidente Lula.

Para Barbosa, o petista representa o que defendia Brizola, como a luta pela soberania nacional e pelos direitos dos trabalhadores. “O Brizola não pode ser encarado apenas como pessoa. Brizola é uma questão ideológica e política de compreensão do Brasil, é a continuidade do trabalhismo. Hoje não há dúvida alguma de que Brizola estaria na luta contra o neoliberalismo, de maneira mais acirrada ainda diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil. O brizolismo não tem outro caminho a não ser prestigiar a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, da recuperação das estatais brasileiras, da capacidade de o Estado intervir na economia, na busca da justiça social, no exercício da soberania. E hoje o Lula é o melhor que representa isso. É preciso um partido político estar bem estruturado, bem ligado ao sentimento da luta política nacional, e o PT hoje é o que apresenta isso de maneira melhor”.

Ele também reconheceu a liderança que o ex-presidente ainda exerce. “O Brasil precisa muito de uma liderança. Veja agora: bastou o Fachin tomar aquela decisão, o Lula voltar a se pronunciar e a vida política do Brasil já está mudando. O mundo já está compreendendo o Brasil depois que o Lula se mexeu e pôde se mexer. A liderança é fundamental, e o Brizola era muito convicto disso”.

