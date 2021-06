“Cabe ao STF assumir a responsabilidade de vetar a Copa América”, diz Paulo Moreira Leite

“Eu adoraria viver num país com jogadores combativos e independentes, mas cabe ao Supremo, que é um órgão de poder, proibir a realização da Copa América no Brasil”, defendeu o jornalista Paulo Moreira Leite ao cobrar a responsabilidade da Suprema Corte no veto da realização do megaevento no país. Assista sua participação na TV 247 edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta quarta-feira (9), chamou a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Corte barre a realização da Copa América no Brasil.

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, marcou para esta quinta (10) uma sessão virtual extraordinária do Plenário da Corte para discutir uma eventual suspensão da realização da Copa América no Brasil.

“Eu adoraria viver num país com jogadores combativos e independentes, mas cabe ao Supremo, que é um órgão de poder, proibir a realização da Copa América no Brasil”, defendeu o jornalista, ao analisar o manifesto da Seleção Brasileira rechaçando a Copa América, mas reforçando a participação da equipe no megaevento.

Segundo Moreira Leite, “não basta dizer que é contra, tem que ser contra mesmo, não comparecendo ao evento e não falar apenas ‘apesar de tudo, vamos jogar’”.

“Por conta dos seus contratos milionários, os jogadores acabam tomando iniciativas desse tipo”, comentou o jornalista ao apontar a omissão dos jogadores, que em nenhum momento do manifesto citaram a grave crise sanitária que o país enfrenta.

