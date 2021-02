Câmara cancela sessão desta quinta-feira e retorna Conselho de Ética

247 com Agência Câmara - Foi cancelada a sessão de votações desta quinta-feira (18) da Câmara dos Deputados. Entre os temas que seriam discutidos está a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) por atacar ministro do Supremo Tribunal Federal.

Também nesta quarta-feira, a Mesa Diretora da Câmara determinou a imediata reativação do Conselho de Ética e representou contra Daniel Silveira junto ao conselho. O anúncio foi feito por meio de nota à imprensa.

Também foi marcada reunião de líderes para esta quinta-feira (18), às 14 horas, para tratar da apreciação da medida cautelar decretada pelo STF. Por unanimidade, os 11 ministros do Supremo decidiram manter a decisão a prisão preventiva do deputado bolsonarista.

