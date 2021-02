Oposição protocola pedido de cassação de Daniel Silveira no Conselho de Ética da Câmara

"Consideramos que o deputado quebrou o decoro ao atacar a Constituição e as Instituições", dizem líderes do PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL e Rede edit

247 - Líderes de seis partidos políticos de oposição do governo de Jair Bolsonaro na Câmara - PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL e Rede, protocolaram na noite desta quarta-feir (17) uma representação coletiva no Conselho de Ética da Casa em que pedem a cassação do mandato do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ).

"Consideramos que o deputado quebrou o decoro ao atacar a Constituição e as Instituições. O processo deve ser analisado de forma célere no Conselho de Ética e posteriormente no plenário da Câmara", dizem os líderes da oposição em nota.

Daniel Silveira teve sua prisão preventiva confirmada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta quarta-feira. Minutos depois, a Procuradoria-Geral da República denunciou Silveira ao Supremo, acusando-o de cometer crime de coação no curso do processo e outros dois delitos da Lei de Segurança Nacional.

A Câmara suspendeu as sessões desta quinta-feira (18), em que o caso de Daniel Silveira seria analisado.

Leia o pedido da oposição na íntegra:

