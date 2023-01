Camilo Santana completa equipe no MEC e anuncia titulares do FNDE, Capes e Inep

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta sexta-feira (6) os últimos nomes do secretariado da pasta, o que inclui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Segundo ele, o MEC precisa ter uma “visão sistêmica”, que abranja todos as áreas do ensino. “É preciso pensar da creche à pós-graduação”, afirmou.

Além da secretaria-executiva, a ex-governadora Izolda Cela, que já havia sido anunciada, o ministro começou com o nome de Kátia Schweickardt como secretária de Educação Básica. O setor é apontado como prioridade pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Um terço das crianças não aprende a ler e escrever na idade certa. Isso compromete todo o ciclo educacional dessas crianças”, relembrou Camilo.

Kátia é doutora em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora associada da Universidade Federal do Amazonas, foi secretária municipal e estadual.

Estados e municípios

Já a secretaria de Educação Superior ficará a cargo de Denise Pires de Carvalho. Ela está concluindo mandato como reitora da UFRJ.

Camilo Santana, como ressaltou na posse, afirmou que é preciso articulação e colaboração com estados e municípios para aprimorar o sistema educacional do país. “É um processo continuado, que exige uma política de Estado.” Também afirmou que houve uma “recomposição orçamentária” que dará fôlego ao setor neste início do mandato. Respondendo a questionamento sobre as escolas cívico-militares instituídas pelo governo de Jair Bolsonaro, o ministro comentou que “toda política pública precisa ser avaliada”. Nas próximas semanas, cada secretaria avaliará a estrutura de sua área.

Foram nomeados ainda:

Helena Sampaio (Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior),

Getúlio Marques Ferreira (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica),

Zara Figueiredo (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão-Secadi, recriada por sugestão da equipe de transição),

Maurício Holanda Maia (Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino-Sase, também recriada).

O FNDE, responsável, como disse o ministro, por “grande parte” da execução orçamentária do MEC, será presidido por Fernanda Pacobahyba, doutora em Direito Tributário e primeira mulher a comandar a Secretaria da Fazenda do Ceará, estado governado por Camilo. Já a Capes ficará sob responsabilidade de Mercedes Bustamante, bióloga e professora da Universidade de Brasília (UnB).

A Fundação Joaquim Nabuco será dirigida por Marcia Angela. Por sua vez, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) Anísio Teixeira terá à frente Manuel Palácios da Cunha Melo.

