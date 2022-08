Campanha bolsonarista se assusta com vantagem de Lula na pesquisa Ipec

Bolsonaristas não contavam com a distância de 12 pontos entre Lula e Bolsonaro edit

247 - O resultado da pesquisa Ipec, divulgada na segunda-feira (15), preocupou o núcleo da campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL), que não esperava uma distância de 12 pontos percentuais para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o susto veio na esteira de algumas pesquisas em circulação que apontavam que Bolsonaro estaria empatado com Lula, além de tracking eleitorais realizados na semana passada que mostraram uma diferença menor que a registrada pelo Ipec.

O ponto principal foi a análise de que os pagamentos dos benefícios sociais turbinados, aprovados às pressas pelo Congresso pouco antes do período eleitoral, não surtiram o efeito esperado para levantar a campanha bolsonarista.

“Talvez o número mais relevante desta pesquisa para quem quer tentar projetar o 2 de outubro é o da avaliação de como o presidente conduz o país: 57% dos entrevistados desaprovam Bolsonaro (37% aprovam e o resto não quis se posicionar). É um percentual muito alto, sobretudo a pouco mais de 50 dias das eleições”, destaca Lauro Jardim.

