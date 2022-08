Ipec aponta vitória de Lula em primeiro turno: ele tem 44% contra 41% dos adversários

Ex-presidente Lula estaria eleito em primeiro turno com 51,7% dos votos válidos, segundo o levantamento do Ipec edit

247 - Pesquisa Ipec para a presidência da República, divulgada na noite desta segunda-feira (15), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue líder e com chances de ser eleito em primeiro turno, com 51,7% dos votos válidos.

Lula aparece com 44%. Em seguida vem Jar Bolsonaro (PL) 32%, Ciro Gomes (PDT) com 6% e Simone Tebet (MDB) com 2%.

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Confira os números:

Intenção de voto estimulada:

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 2%

Vera (PSTU): 1%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Felipe d’Avila (NOVO): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Soraya Thronicke (UNIÃO): 0%

Branco/nulo: 8%

Não sabe/não respondeu: 7%





