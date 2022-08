Candidatos militares atacam sistema eleitoral nas redes e violam lei ao usar patente em campanha

Apoie o 247

ICL

247 - Candidatos ligados às Forças Armadas vêm usando as redes sociais para atacar e disseminar notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro.

Muitos desses candidatos usam suas patentes do Exército como nome de urna, o que é proibido pelo Estatuto dos Militares. Dentre os candidatos militares, 148 usam a designação hierárquica para pedir votos.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que concorrem às eleições deste ano ao menos 329 candidatos militares.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, em perfis nas redes sociais, a desinformação sobre as urnas eletrônicas e o TSE é a tônica. Em sintonia com as investidas de Jair Bolsonaro (PL) contra o processo eleitoral, os candidatos usam desse discurso como mote de campanha nas plataformas digitais.



Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.