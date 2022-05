Cannabis: pela primeira vez, Anvisa libera remédio com concentração acima de 0,2% de THC

Antes, medicamentos com concentração de THC acima de 0,2% só podiam ser vendidos através de um pedido de importação por excepcionalidade edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a comercialização de um medicamento à base cannabis com concentração de THC acima de 0,2%, o extrato de cannabis sativa Greencare com concentração de 96 mg/ml de CBD e 2,4 mg/ml de THC, informou a coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo.

Pela primeira vez, a entidade permitiu a comercialização de um medicamento com concentração de THC acima de 0,2%. Antes, estes produtos só podiam ser vendidos através de um pedido de importação por excepcionalidade, segundo a Coluna.

A Anvisa já aprovou 16 produtos de maconha medicinal, desde que autorizou a venda de medicamentos à base de cannabis, em 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE