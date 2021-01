Capitã da cloroquina foi escolha de bolsonaristas no governo

A médica Mayra Pinheiro foi encarregada pelo ministro Eduardo Pazuello para liderar ações do governo federal em Manaus (AM). Também recomendou medicamentos sem eficácia contra o coronavírus edit

247 - A médica Mayra Pinheiro é o principal nome do Ministério da Saúde por trás das recomendações de remédios sem eficácia contra o coronavírus, como a cloroquina. Ela foi alçada ao protagonismo pelo ministro Eduardo Pazuello, que lhe encarregou de liderar ações do governo federal em Manaus (AM) desde o começo de janeiro. A informação foi publicada pela coluna Painel.

Secretária de gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, ela foi nomeada em janeiro de 2019, quando Luiz Henrique Mandetta era o titular da Saúde. De acordo com o ex-ministro, ela foi uma escolha ideológica do governo, que teve apoio durante as eleições dessa ala politicamente mais radical, à direita, da medicina brasileira.

Mandetta afirmou que sempre considerou a médica tecnicamente inferior aos demais e por isso deu a ela poucas atribuições, em um cargo de "menor valência".

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu abrir uma investigação contra o ministério da Saúde por falta de oxigênio em Manaus (AM).

O conhecimento liberta. Saiba mais