TCU decide investigar Pazuello por falta de oxigênio em Manaus

A falta de oxigênio em Manaus (AM) levou o TCU a decidir pela abertura de uma investigação contra o ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello. A decisão contou com apoio de Jorge Oliveira, ex-ministro de Jair Bolsonaro

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou nessa quarta-feira (20) a abertura de uma investigação contra o ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello, por falta de oxigênio em Manaus (AM), que sofre com o colapso na saúde devido à pandemia do coronavírus. A decisão contou com o voto de Jorge Oliveira, ex-ministro de Jair Bolsonaro. A informação foi publicada pela coluna Painel.

Após determinação do Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União (AGU) enviou um ofício à Corte informando que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde no Amazonas 10 dias antes da crise.

O procurador da República Igor Spindola havia informado que a causa principal para a falta de oxigênio foi a interrupção do transporte deste insumo pela Força Aérea Brasileira (FAB), ainda não se sabe por ordem de quem.

Bolsonaro afirmou que o governo federal "fez a sua parte", uma tentativa de se eximir da responsabilidade.

