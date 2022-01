Carlos Bolsonaro e aliados pressionam STF para punir críticas a Bolsonaro após internação

Apoie o 247

ICL

247 - Marco Feliciano (PL-SP) e Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) cobraram ação do STF para punir críticas a Jair Bolsonaro após internação nesta segunda-feira. Feliciano citou como ameaça um post em que o ator Zé de Abreu diz desejar que Bolsonaro exploda.

Ao compartilhar no Twitter a postagem do ator, Carlos Bolsonaro marcou a página do STF. O ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten também comentou as críticas a Bolsonaro. Ele afirmou que "qualquer incentivo/ameaça à vida" do presidente "deveria ser considerada promoção da instabilidade institucional e da ordem democrática".

Os bolsonaristas classificaram nas redes como "ódio do bem" postagens como a do ator e de outras páginas em que pessoas desejam a morte do presidente ou questionam a internação após passar mal durante as férias em Santa Catarina, informa a Folha de S.Paulo.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE