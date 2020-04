Carlos Bolsonaro sugere que Mourão conspira para derrubar o pai

"O que leva o vice-presidente da república se reunir com o maior opositor SOCIALISTA do governo, que se mostra diariamente com atitudes totalmente na contramão de seu Presidente?", questiona o vereador Carlos Bolsonaro edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro criticou nesta sexta-feira, 3, a reunião que houve entre o vice-presidente Hamilton Mourão e o governador do Maranhão, Flávio Dino.

"O que leva o vice-presidente da república se reunir com o maior opositor SOCIALISTA do governo, que se mostra diariamente com atitudes totalmente na contramão de seu Presidente?", questiona Carluxo.

Flávio Dino encontrou-se com Mourão nessa quinta-feira, 2, em uma reunião do Conselho da Amazônia presidida por Mourão. Após o encontro, Dino defendeu que Bolsonaro renuncie e entregue o governo a Mourão.

"Tivemos uma reunião com diálogo técnico, respeitoso, sensato. Claro que Mourão não é do meu campo ideológico. Mas, se Bolsonaro entregar o governo para ele, o Brasil chegará em 2022 em melhores condições", disse Dino.

Já Carlos Bolsonaro foi alvo nesta sexta de uma ação movida pelo PT, que o acusa de "usurpação" de função pública e pede seu imediato afastamento de atividades no Palácio do Planalto (leia mais no Brasil 247).

— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 3, 2020

