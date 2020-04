PT denuncia 'Gabinete do Ódio' à Justiça e pede afastamento de Carlos Bolsonaro

O partido pede à Justiça a imediata proibição de acesso de Carlos Bolsonaro ao Palácio do Planalto ou de qualquer estrutura da Administração Pública Federal para impedi-lo de continuar exercendo o comando do “Gabinete do Ódio” edit

247 - A bancada do PT na Câmara protocolou nesta sexta-feira (3), na 17ª Vara Federal Cível da Justiça do Distrito Federal, uma ação popular contra Jair Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro.

O partido pede à Justiça a imediata proibição de acesso de Carlos Bolsonaro ao Palácio do Planalto ou de qualquer estrutura da Administração Pública Federal para impedi-lo de continuar exercendo o comando do “Gabinete do Ódio”, mecanismo pelo qual se espalham mentiras e fake news, muitas envolvendo o combate à pandemia de coronavírus.

Na ação, assinada pela presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), o líder da Bancada na Câmara, Enio Verri (PR), e várias deputadas e deputados, aponta-se que pelo “Gabinete do Ódio” são disseminados ataques, desinformação e pânico, “num momento em que as ações governamentais devem estar em sintonia com as orientações técnicas e científicas” para combater o Covid-19.

No âmbito do MP do Rio, a bancada sugere que se investigue Carlos Bolsonaro por improbidade administrativa, disciplinar e criminal, já que tem deixado de “exercer em plenitude seu mandato popular municipal, para prestar um desserviço ao País, contribuindo ainda mais para o descrédito do já decrépito governo do seu pai”.

Os parlamentares do PT cobram da Justiça que os dois réus informem as “circunstâncias, finalidades públicas, necessidade e amparo legal para a manutenção de um gabinete, no Palácio do Planalto, para o filho do presidente da República”. Querem saber também qual a estrutura administrativa, de pessoal e outros, à disposição de Carlos Bolsonaro e também qual a função pública do vereador, no âmbito federal, para que disponha de estrutura dentro do Palácio do Planalto.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso