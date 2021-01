Carreatas voltaram às ruas neste domingo: Fora Bolsonaro (VÍDEOS)

247 - Com bandeiras de partidos, sindicatos ou apenas cartazes de protesto, motoristas e seus passageiros deixaram claro sua insatisfação com a gestão da pandemia pelo governo, incluindo o alto número de mortes e as dificuldades relacionadas à vacinação.

​Em capitais como Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre, a tranquilidade no trânsito, mais comum aos domingos, foi interrompida hoje (31) por muitas buzinas e gritos de "Fora, Bolsonaro!", assim como já tinha ocorrido no último final de semana.

Mais de 60 pedidos de impeachment foram apresentados contra Bolsonaro na Câmara dos Deputados, mas o presidente da casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que está de saída, não colocou nenhum deles em discussão, apesar do crescente apelo popular. De acordo com uma recente pesquisa do Instituto Atlas, 53,6% dos brasileiros seriam favoráveis ao impedimento do atual chefe de Estado.

