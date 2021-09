Carro com a placa AXY 1760 circula com Alexandre de Moraes sendo enforcado

Será que o Supremo Tribunal Federal conseguirá descobrir quem é o dono do veículo? edit

247 - Em meio à confusão causada por Jair Bolsonaro ao incitar seus apoiadores contra o Supremo Tribunal Federal (STF), um carro com a placa AXY 1760 passou a circular com boneco representando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, sendo enforcado.

Será que o Supremo Tribunal Federal conseguirá descobrir quem é o dono do veículo?

Nesta quinta, Bolsonaro recuou. Além de ter redigido a carta em que Jair Bolsonaro recua de seus ataques ao Judiciário, o ex-presidente Michel Temer também intermediou um telefonema entre o chefe do governo federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, segundo a CNN Brasil.

O conteúdo da conversa entre Moraes e Bolsonaro, no entanto, não foi revelado.

Moraes tem sido o ministro do Supremo mais atacado por Bolsonaro nas últimas semanas. Na terça-feira, 7 de setembro, em participação em um ato golpista na Avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro chegou a dizer que não mais cumpriria decisões judiciais tomadas por Moraes.

Além disso, o ocupante do Palácio do Planalto chamou o magistrado de "canalha".

