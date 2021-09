Em fala golpista, Bolsonaro diz que não irá obedecer decisões de Alexandre de Moraes no STF

"Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais", disse Bolsonaro na Paulista edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (7), em discurso na Avenida Paulista, em São Paulo, que não respeitará "qualquer decisão" do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em discurso para cerca de 125 mil pessoas na Paulista, segundo a polícia militar, Bolsonaro xingou Moraes de "canalha" e incitou apoiadores contra o Supremo. "Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais! Liberdade para os presos políticos! Fim da censura! Fim da perseguição àqueles conservador, àqueles que pensam no Brasil", afirmou.

Moraes é o relator de inquéritos no STF que têm Bolsonaro entre os investigados, como o das fake news e o do vazamento de dados sigilosos de investigação da Polícia Federal. "Não vamos mais admitir que pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a nossa democracia e desrespeitar a nossa Constituição", afirmou Bolsonaro. "Ou esse ministro do Supremo se enquadra ou ele pede para sair", acrescentou.

