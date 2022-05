Casamento de Lula e Janja está previsto para o dia 18 de maio

O casamento do ex-presidente Lula (PT) com a socióloga Rosângela da Silva foi divulgado em nota na seção "editais de proclamas" do jornal Gazeta do ABCD edit

247 - O casamento do ex-presidente Lula (PT) com a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, foi divulgado em nota na seção "editais de proclamas" do jornal Gazeta do ABCD neste domingo, 1º de maio.

Segundo o jornal, a cerimônia de casamento dos dois está prevista para o dia 18 deste mês, no apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo (SP).

"Luiz Inácio Lula da Silva e Rosângela da Silva. Ele natural de Garanhuns, estado de Pernambuco, nascido aos seis (06) de outubro de um mil novecentos e quarenta e cinco (1945), profissão metalúrgico, estado civil viúvo", diz a publicação.

"Ela natural de União da Vitória, estado do Paraná, nascida aos vinte e sete (27) de agosto de um mil novecentos e sessenta e seis (1966), profissão socióloga, estado civil solteira", continua.

