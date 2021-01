"Caso se salve, será por obra da ciência, não da feitiçaria que ajudou a espalhar", diz Reinaldo sobre Luciano Hang

Jornalista Reinaldo Azevedo criticou o dono da Havan, que está internado com Covid, por defender medicamentos sem eficácia contra a doença edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo criticou nesta terça-feira (19) a defesa do chamado "tratamento precoce", sem eficácia contra o coronavírus, defendido pelo empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan.

Luciano Hang, sua esposa e sua mãe estão internados com Covid-19 numa unidade do Prevent Senior em São Paulo. Segundo Reinaldo, o hospital é conhecido por adotar o uso de medicamentos do "tratamento precoce" como a hidroxicloroquina, que não tem eficácia contra a Covid-19.

"Caso se salve, será por obra da ciência, não da feitiçaria que ajudou a espalhar", diz o jornalista pelo Twitter. "Que Luciano Hang se cure para constatar a mentira do tratamento que defendeu e que ajudou a impingir a milhões de pretos de tão pobres e pobres de tão pretos", escreve Reinaldo em outro post.

não presencial e sem teste. É o tal “tratamento precoce” de Bolsonaro, Pazuello e Hang. Caso se salve, será por obra da ciência, não da feitiçaria que ajudou a espalhar. Prevent Senior ficou famoso por abrigar os primeiros pacientes q morreram de Covid 19 em SP. — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) January 19, 2021

E que Luciano Hang se cure para constatar a mentira do tratamento que defendeu e que ajudou a impingir a milhões de pretos de tão pobres e pobres de tão pretos. Esse é apenas um voto civilizatório. Doenças não são lições de moral e ñ mudam o caráter de ninguém. — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) January 19, 2021

