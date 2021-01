Com Covid-19, empresário bolsonarista Luciano Hang está internado em hospital de SP

Defensor da cloroquina e da ivermectina como “tratamento precoce”, dono da rede de lojas Havan está internado na mesma unidade que sua mulher, Andrea Hang, também com Covid-19 edit

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, de Santa Catarina, está internado no Hospital Santa Maggiore, no Morumbi, em São Paulo, após testar positivo para a Covid-19. Sua esposa, Andrea Hang, está internada na mesma unidade, em outro andar, também infectada pelo vírus.

Forte aliado de Bolsonaro, Hang, de Santa Catarina, é forte defensor do discurso do “tratamento precoce” contra a doença, com substâncias como a cloroquina e ivermectina, que não têm qualquer comprovação científica para combater o vírus. Ambos estão bem, sem sintomas graves e não precisam de oxigênio, informou o jornalista William De Lucca . A notícia também foi publicada pela Folha de S.Paulo .

Desde o início da pandemia, Luciano Hang fez vários discursos contra o isolamento social e já tentou burlar as regras para não precisar fechar suas lojas , tentando se passar por supermercado, por exemplo, considerado ‘serviço essencial’.

