Ceará recebe 90 toneladas de equipamentos médicos, testes e insumos para combater o coronavírus

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou neste domingo, 26, a chegada de 90 toneladas de equipamentos para o combate à pandemia do novo coronavírus.

A compra foi feita em cooperação com outros estados do Nordeste. São Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), testes e insumos para o combate à Covid-19.

O Ceará é o terceiro do país com o maior número de casos confirmados da doença, 4.800 neste sábado (25).

Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 74,4% no Estado. Há dificuldade para ampliar o número de leitos dessa complexidade por falta de equipamentos no mercado.

Desembarcou há pouco, no Aeroporto de Fortaleza, o voo da Ethiopian Airlines, contratado pelo Governo do Estado, trazendo quase 90 toneladas de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), testes e insumos para o enfrentamento à pandemia de coronavírus no Ceará pic.twitter.com/MsVIk78ldx — CamiloSantana (@CamiloSantanaCE) April 26, 2020

