Centrão e evangélicos em pé de guerra: Ciro Nogueira responde a Malafaia e diz que "falta informação a esse pastor"

O chefe da Casa Civil reagiu ao vídeo gravado por Silas Malafaia que atacou-o de maneira agressiva por conta do impasse na indicação de André Mendonça ao STF edit

247 - O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas), reagiu ao vídeo publicado pelo pastor bolsonarista Silas Malafaia nesta segunda-feira (11) onde ele e os ministros das Comunicações, Fábio Faria e a ministra a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, são acusados pelo religioso de dificultar a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com reportagem de O Antagonista, em entrevista concedida à imprensa no Piauí, onde passa o feriadão, o ministro disse que cumpre as determinações de Bolsonaro.

“Sou um auxiliar do presidente da República e todas as suas determinações serão cumpridas sempre”.

Ciro disse ainda que Malafaia é muito mal informado sobre o que é discutido nos bastidores do Planalto.

“Acho que falta informação para esse pastor sobre a nossa atuação.”

No vídeo, em resposta a uma matéria do jornal Folha de S. Paulo, Malafaia diz que acha um absurdo Ciro Nogueira participar de um jantar junto com o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

“Como pode, gente? A Folha de São Paulo [jornal] dizendo que Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, um dos mais importantes cargos políticos, vai jantar com Renan Calheiros, o cara que quer destruir Bolsonaro por interesses políticos”, afirmou o líder evangélico, complementando que “Se o senhor [Ciro Nogueira] não foi jantar com ele, e se o senhor Ciro Nogueira é a favor da indicação de André Mendonça, convoque a imprensa”, sugeriu.

Segundo o pastor, “os ministros Ciro Nogueira, Fábio Faria e Flávia Arruda, que são políticos e ministros do Palácio, são obrigados a defender a indicação do presidente Bolsonaro. São obrigados a trabalhar em favor de André Mendonça. Não querem? Caiam fora daí. Não podem estar nesse lugar”, acrescenta no vídeo.

