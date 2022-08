"Cerimônia do TSE simbolizou o respeito pelas Instituições", diz Moraes

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes comentou na noite desta quarta-feira (17) sobre a cerimônia de sua posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reuniu Bolsonaro, Lula Dilma, Michel Temer e outros políticos e autoridades.

"A cerimônia do TSE simbolizou o respeito pelas Instituições, como único caminho de crescimento e fortalecimento da República e a força da Democracia, como único regime político onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo", disse o ministro pelo Twitter.

A cerimônia do TSE simbolizou o respeito pelas Instituições, como único caminho de crescimento e fortalecimento da República e a força da Democracia, como único regime político onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo.





Moraes tomou posse nesta terça-feira, 16, como presidente do TSE e Ricardo Lewandowski assumiu a vice-presidência. Eles comandarão a Justiça Eleitoral durante as eleições de outubro.

Lula foi “assediado” pela sua popularidade durante cerimônia. Lula chegou ao lado do vice de sua chapa presidencial, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e da ex-presidenta Dilma Rousseff, enquanto Bolsonaro estava com Michelle e o filho Carlos Bolsonaro.

