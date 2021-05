"Chacina no Jacarezinho mostra um país em completo desgoverno", diz Dilma Rousseff

A ex-presidente ainda repudiou a fala de Mourão, que classificou todas as vítimas da chacina como "bandidos": "o vice-presidente revela sua verdadeira índole ao chancelar o extermínio da população civil como se houvesse nas leis brasileiras autorização para o assassinato quando praticado pela polícia ou pela omissão do governo' edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff utilizou o Twitter neste sábado (8) para condenar a ação policial na favela do Jacarezinho na última quinta-feira (6) que resultou em uma verdadeira chacina, deixando 28 moradores mortos e mais um policial. Dilma ainda repudiou a fala do vice-presidente, Hamilton Mourão, que classificou todas as vítimas da ação policial como "bandidos".

Para ela, o fracasso da operação reflete a imagem de um país desgovernado sob Jair Bolsonaro. "A chacina no Jacarezinho, durante a pandemia com já 420 mil mortes, mostra um País em completo desgoverno onde reina a ignóbil e distorcida mentalidade expressa na frase do general Mourão: 'mas, são todos bandidos'. O vice-presidente revela sua verdadeira índole ao chancelar o extermínio da população civil como se houvesse nas leis brasileiras autorização para o assassinato quando praticado pela polícia ou pela omissão do governo".

Ela também lembrou que o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu ações policiais em favelas durante a pandemia, o que foi desrespeitado no Rio de Janeiro. "O extermínio de cidadãos brasileiros no Jacarezinho, autorizado pelo governador bolsonarista, segundo a imprensa, é uma afronta ao STF que proibiu ações policiais nas favelas durante a pandemia".

'Os responsáveis pelo crime estão visíveis e devem ser punidos para que a justiça e o Ministério Público não se manchem de sangue", concluiu.

