Sobe para 29 o número de mortos em chacina no Jacarezinho

Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que subiu para 29 o número de mortos na chacina decorrente de uma ação policial no Jacarezinho, zona norte da capital. A 29ª vítima teria sido levada ainda com vida para um hospital, mas não resistiu ao ferimentos edit

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que subiu para 29 o número de mortos na chacina - 28 civis e um policial - decorrente de uma ação policial, realizada na quinta-feira (6), no Jacarezinho, zona norte da capital. Até a noite desta quinta-feira, o massacre contabilizava 28 pessoas mortas.

De acordo com a CNN Brasil, a 29ª vítima teria sido levada ainda com vida para um hospital, mas não resistiu ao ferimentos. Segundo a Polícia Civil, a operação, que resultou no maior número de mortos em uma ação do gênero no estado, tinha como alvo uma organização criminosa responsável por homicídios, roubos, sequestros e aliciamento de menores.

Ao realizar a operação, o governo do Rio de Janeiro descumpriu uma liminar deferida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu operações policiais nas comunidades durante a pandemia da Covid-19, a partir da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 635, conhecida como “ADPF das Favelas”.

