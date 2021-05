Polícia do Rio desobedece STF e realiza chacina na favela do Jacarezinho no Rio: 25 mortos até agora

Ação da Polícia Civil no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, deixou 25 pessoas mortas até o início da tarde desta quinta-feira (6). Segundo a deputada estadual fluminense Renata Souza (PSOL), "podemos ter no Jacarezinho a maior chacina desde as chacinas de Vigário Geral e do Complexo do Alemão" edit

247 - Naquela que pode ser a maior chacina desde as chacinasde Vigário Geral (1993, 21 mortos) e do Complexo do Alemão (2007, 42 mortos), a Polícia Civil matou 24 pessoas na favela do Jacarezinho, na Zona Norte da cidade do Rio - um policial morreu. A operação desrespeitou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibiu a realização de operações policiais nas favelas durante a pandemia.

De acordo com o site G1, outras duas pessoas teriam ficado feridas ao serem atingidas no interior de um vagão da linha 2 do metrô. Segundo a plataforma digital Fogo Cruzado, o número de mortos desta quinta-feira (6) é o maior já registrado durante uma operação policial desde julho de 2016, quando este tipo de levantamento foi iniciado.

Moradores do Jacarezinho saíram às ruas para protestar contra a chacina e denunciar abusos policiais.

No final do dia de hj, podemos ter no Jacarezinho a maior chacina desde as Chacinas de Vigário Geral e do Complexo do Alemão. Não há pena de morte no Brasil. A política de segurança deve buscar Justiça e não vingança.





CHACINA. Não tem outro nome. Hoje, a favela do Jacarezinho amanheceu em meio a uma operação que já resultou em 23 mortes, e os números não param de aumentar. Estado age de forma ilegal, realizando operações mesmo com a ADPF que impede este tipo de ação na pandemia.

+ — Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) May 6, 2021

O governador do Rio, @claudiocastroRJ, é assassino! O que ele está esperando para PARAR o genocídio na favela do Jacarezinho? Ao menos 23 pessoas foram assassinadas em poucas horas nessa chacina. Cláudio Castro segue os passos da política de morte de Witzel. Revoltante!

O que está acontecendo no Jacarezinho é TERRORISMO DE ESTADO, é CHACINA. É inadmissível que o governador @claudiocastroRJ descumpra a medida do STF e inicie uma incursão que já resulta em 23 mortos, além de baleados no trem e moradores presos aterrorizados. Favelado é cidadão!

A população carioca vive mais um dia de terror. Está acontecendo uma CHACINA no Jacarezinho! Já são 25 pessoas mortas, pessoas baleadas no metrô e moradores no meio do fogo cruzado.





Jacarezinho!

Jacarezinho!

Estamos recebendo denúncias de desrespeitos aos moradores, invasão de casas e que há muitos corpos pelas ruas da favela. O Governador precisa dar explicações por conta da medida do STF que proíbe operações durante a pandemia.

@taliriapetrone denunciou a operação na favela do Jacarezinho mesmo com proibição do STF à ações policiais na pandemia. Para Talíria, é lamentável q, em meio a crise sanitária, o gov. do Rio entenda q precisa seguir com truculência. "Precisamos interromper esse ciclo de morte"





Operação policial no Jacarezinho (RJ) é criminosa! Pelo menos 23 pessoas morreram em uma operação que nem deveria ter acontecido: STF proibiu este tipo de ação nas favelas na pandemia. Gente indo trabalhar e baleada dentro do trem. Até quando o Brasil vai tratar isso como normal?

A operação no Jacarezinho segue em curso: já são 23 mortes.



Estamos recebendo denúncias sobre violações de direitos na comunidade.



A operação no Jacarezinho segue em curso: já são 23 mortes.

Estamos recebendo denúncias sobre violações de direitos na comunidade.

As operações em favelas e periferias seguem fazendo vítimas: moradores e policiais. Até agora o governador @claudiocastroRJ não deu explicações.

O que aconteceu hoje em Jacarezinho foi uma ação genocida. 23 pessoas morreram por causa dessa operação que nem deveria ter acontecido: o STF proibiu este tipo de ação nas favelas durante a pandemia. Pessoas que estavam indo trabalhar foram baleados dentro do trem. Chega!

23 pessoas acabaram de morrer numa chacina no Jacarezinho, Rio de Janeiro.

Recebemos a denúncia de que, depois da operação no Jacarezinho nesta manhã, um corpo de uma pessoa negra foi colocado numa cadeira com um dos dedos na boca para a população ver. Isso é BARBÁRIE! Não há palavras para descrever essa situação. RESPEITEM A FAVELA E A DECISÃO DO STF!

