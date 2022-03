Chance da terceira via ir ao 2º turno hoje é nula, diz estatístico

Diagnóstico é feito com base no site Polling Data, agregador de pesquisas edit

247 - As quatro pesquisas publicadas nesta semana, com foco na eleição presidencial de 2022, indicam que o melhor desempenho de uma candidatura da terceira via no primeiro turno é inferior a 13% das intenções de votos, considerando a margem de erro. Os levantamentos foram publicados pelo BTG/FSB, Exame/Ideia, Datafolha e Ipespe/XP.

Os principais nomes da dita terceira via, que se apresentam como alternativas às candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), são Ciro Gomes (PDT), Sergio Moro (Podemos) e João Doria (PSDB).

Lula lidera uma diferença de pelo menos 10 pontos percentuais em seis dos sete cenários testados pelos institutos de pesquisa. Apenas na pesquisa Exame/Ideia a diferença entre ele e Bolsonaro é menor, de apenas cinco pontos percentuais.

O site Polling Data, agregador de pesquisas eleitorais, indica que, com base nas pesquisas atuais, não há chance de que as candidaturas da terceira via cheguem ao segundo turno, destaca o UOL em reportagem. Os levantamentos apontam que a disputa, neste momento, seria entre Lula e Bolsonaro.

"Neste momento, a probabilidade de um candidato da terceira via ir ao segundo turno é zero", explica o estatístico Neale El-Dash, criador da Polling Data.

Para calcular as chances da terceira via, El-Dash soma as probabilidades que todos os pré-candidatos — à exceção de Lula e Bolsonaro — têm de seguir ao segundo turno. "Se hoje a probabilidade de cada um deles é zero, a soma também dá zero", resume.

Os estatísticos também observam que, como mais vezes as eleições "são decididas nas últimas semanas", é possível que os cenários não se mantenham até os mesmos até outubro.

