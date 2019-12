Chefes de fiscalização do Ibama alertam para risco de apagão ambiental

Quase todos os chefes de fiscalização do Ibama lançaram documento alertando para o risco de um apagão ambiental no país em 2020, por conta do estrangulamento do órgão. O orçamento do Ibama para o próximo ano é 31% menor que o de 2019 edit

247 - 22 dos 26 chefes estaduais de fiscalização do Ibama assinaram um documento no qual advertem que o órgão corre o risco de sofrer um “apagão” no ano que vem, o que pode levar o país a um verdadeiro apagão ambiental. O motivo é o estrangulamento a que o órgão está sendo submetido pelo governo Bolsonaro.

O Ibama tem para 2020 um orçamento um terço menor que o de 2019, número de fiscais em queda acelerada e nomeação de dirigentes com pouca ou nenhuma experiência na área ambiental.

O documento, dirigido à Coordenadoria Geral de Fiscalização Ambiental, propõe 12 medidas, “sob pena de interferir de forma direta e até mesmo inviabilizar a execução das ações de fiscalização ambiental previstas no Plano Nacional Anual de Proteção Anual (Pnapa) 2020” -informa o jornalista Fabiano Maisonnave na Folha de S.Paulo.

No projeto de lei do Orçamento enviado ao Congresso, o corte para 2020 foi de 31% nas receitas do Ibama, ficando em R$ 256 milhões. Para a fiscalização, estão previstos R$ 76,8 milhões em 2020, um corte de 25% em relação a 2019. O Orçamento foi aprovado semana passada.