China a Eduardo Bolsonaro: "quem insiste em atacar o povo chinês acaba dando um tiro no pé"

247 - Por meio de sua página no Twitter, a Embaixada da China no Brasil enquandrou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e rebateu as declarações em que acusa o país de ser culpada pela pandemia de coronavírus.

"São absurdas e perconceituosas as suas palavras, além de ser irresponsáveis. Não vale a pena refutá-las. Aconselhamos que busque informações científicas e confiáveis nas fontes sérias como a OMS, úteis para ampliar a sua visão", diz o primeiro tuíte de uma sequência de cinco.

Em seguida, a representação diplomática, comandada pelo embaixador Yang Wanming, refuta o pedido de desculpas do filho de Jair Bolsonaro. "Seus argumentos mostram que você não está arrependido pela sua atitude, tampouco ciente dos seus erros. Ao continuar a optar por ficar no lado oposto ao povo chinês, está indo cada vez mais longe no caminho errado", destaca.

O representante do governo chinês ainda adverte que a história deu exemplos claros de que aqueles que resolveram atacar o seu povo não se deram bem.

"Que dê uma guinada o mais rapidamente possível, já que a história nos ensina que quem insiste em atacar e humilhar o povo chinês, acaba sempre dando um tiro no seu próprio pé", frisa.

A embaixada salienta que, como deputado federal, Eduardo Bolsonaro deveria se dedicar ao combate da pandemia. "Você tem gastado tempo e energia para atacar deliberadamente a China e espalhar boatos", critica.

E conclui com um questionamento: "Você afirma que foi eleito pelo povo, mas fica a pergunta: será que está cumprindo os seus deveres como deputado? Será que merce a confiança daquels que votaram em sí?"