Após pressão, Eduardo Bolsonaro recua: "minha intenção nunca foi a de ofender o povo chinês"

247 - O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sentiu a repercuissão negativa da sua declaração acusando a China de ser culpada pela pandemia de coronavírus e recuou nesta quinta-feira, 19.

Em nota divulgada em suas redes sociais, Eduardo diz que que "jamais ofendeu o povo chinês". "Esclareço que compartilhei postagem que critica a atuação do governo chinês na prevenção da pandemia, principalmente no compartilhamento de informações que teriam sido úteis na prevenção em escala mundial", diz o ex-candidato a embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Após o vice-presidente Hamilton Mourão vir a público nesta quinta para dizer que Eduardo não falava pelo governo, o deputado se manifestou.

"Jamais tive a pretensão de falar pelo governo brasileiro, mas devido a toda essa repercussão, despido de qualquer vaidade ou ego, deixo aqui cristalina que minha intenção, mais uma vez, nunca foi a de ofender o povo chinês ou de ferir o bom relacionamento existente entre os nossos países."

