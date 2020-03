Mourão desautoriza Eduardo Bolsonaro e diz que ele não fala pelo governo brasileiro

Vice-presidente criticou a crise diplomática com o maior parceiro comercial do Brasil. "Não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo?", disse Mourão. "Ele não representa o governo" edit

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão criticou nesta quinta-feira, 19, a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que acusou a China de ser culpada pela pandemia de coronavírus que assola o planeta, gerando uma crise diplomática entre os dois países.

"Não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo?", disse à Folha de S. Paulo. "O Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo", acrescentou o vice-presidente.

A Embaixada da China no Brasil protestou nesta quarta-feira, 18, contra o deputado Eduardo Bolsonaro. "@BolsonaroSP As suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental, que está infectando a amizades entre os nossos povos", reagiu o perfil da Embaixada da China no Twitter (leia mais no Brasil 247).