China, maior parceiro comercial do Brasil, diz que Eduardo Bolsonaro contamina amizade entre os dois países

247 - A Embaixada da China no Brasil protestou nesta quarta-feira, 18, contra o deputado Eduardo Bolsonaro, por ele ter acusado, sem provas, a China de ser culpada pela pandemia de coronavírus.

"@BolsonaroSP As suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental, que está infectando a amizades entre os nossos povos", reagiu o perfil da Embaixada da China no Twitter.

O embaixador extraordinário da China no Brasil, Yang Wanming, também protestoui contra a acusação do deputado Eduardo Bolsonaro. "A parte chinesa repudia veementemente as suas palavras, e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. Vou protestar e manifestar a nossa indignação junto ao Itamaraty e a @camaradeputados", afirmou.

O parlamentar fez uma analogia com o vazamento da usina nuclear soviética de Chernobyl na década de 1980, alegando que a China preferiu "esconder algo grave a expor, tendo um desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas" (leia mais no Brasil 247).

A China é o maior parceiro comercial do Brasil, e figura como uma das principais fontes de investimento estrangeiro direto no país. Em 2019, a balança comercial com o país asiático teve superávit de mais US$ 30 bilhões de dólares: o Brasil exportou US$ 65,3 bilhões, e importou US$ 35,8 bilhões.

Quem assistiu Chernobyl vai entender o q ocorreu.Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa



+1 vez uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste,mas q salvaria inúmeras vidas



A culpa é da China e liberdade seria a solução https://t.co/h3jyGlPymv March 18, 2020

