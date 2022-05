Ciro foi destroçado por sua falta de inteligência emocional, diz Breno Altman

“O candidato do PDT está fora da casinha”, segundo o jornalista Breno Altman, que falou sobre o debate com Gregório Duvivier edit

247 - O jornalista Breno Altman afirmou no Twitter, nesta sexta-feira, 20, que o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, foi destroçado no debate com o humorista Gregório Duvivier.

“O debate de Gregório Duvivier, um herói da paciência, com Ciro Gomes, foi a prova definitiva que o candidato do PDT está fora da casinha, destroçado por sua falta de inteligência emocional e por seu ódio a todos os que não se dobram a seu turbilhão de arrogâncias”, publicou.

