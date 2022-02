"Coincidência?", questiona Tacla Duran sobre lucro milionário da A&M com participação de Moro

Apoie o 247

247 - O advogado Rodrigo Tacla Duran repercutiu pelo Twitter na manhã desta quarta-feira (2) informação do The Intercept Brasil que mostra que a Alvarez & Marsal, consultoria que contratou o ex-juiz suspeito Sergio Moro e lucrou com a Lava Jato, recebeu US$ 16,5 milhões para reestruturar a Diamond Offshore Drilling, fornecedora da Petrobrás.

Do montante total, 5,3 milhões de dólares foram pagos após novembro de 2020, mês em que Moro começou a trabalhar na consultoria. "Coincidência?", questiona Duran.

O processo de recuperação judicial da Diamond Offshore Drilling terminou em abril de 2021, cinco meses após a Alvarez & Marsal anunciar Moro como “sócio-diretor” em Washington.

