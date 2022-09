Com desempenho pífio nas pesquisas, Ciro Gomes diz que "se não for eleito, chega para mim”

Apoie o 247

247 - Candidato a presidente, Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta quarta-feira (14) à rádio Metrópole que esta pode ser sua última disputa eleitoral.

"Se eu não for eleito, chega para mim. Estou inteirando 65 anos. Devotei minha vida inteira a este País. Não tenho fortuna, não tenho empresas, abri mão de três aposentadorias, nunca fui processado e, às vezes, me pergunto: vale a pena? [Ver] a população brasileira votando em corruptos porque o sistema está produzindo isso na cabeça do nosso povo… Vale a pena?", declarou.

Ciro Gomes não consegue chegar aos dois dígitos nas pesquisas de intenções de voto. Ele disputa no segundo escalão contra a senadora Simone Tebet (MDB), enquanto Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) brigam no patamar de cima, sendo que o petista é apontado pelos levantamentos como favorito para vencer o pleito.

