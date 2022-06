Com medo de perder a eleição no 1º turno, Bolsonaro diz que América do Sul tem uma "cabeça de burro" que a leva para a esquerda

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) usou o seu discurso durante a abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2022, realizado nesta terça-feira (14), em São Paulo, para atacar a esquerda e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a disputa presidencial de acordo com todas as pesquisas de intenção de voto. Segundo Bolsonaro, existe uma "cabeça de burro" na América do Sul que leva "a gente" para o lado esquerdo e que "Deus deu uma chance ao Brasil" com a sua eleição em 2018.

“Seria muito bom para nós que esses três países, com mais oito que fazem divisa conosco, fossem prósperos. Mas tem aqui na América do Sul parece uma cabeça de burro, que força a gente para o lado esquerdo”, declarou Bolsonaro. Apesar de não ter citado nomes, a fala faz referência ao Chile, Venezuela e Argentina, que possuem governos de esquerda.

“O que adianta ter 30 anos de crescimento acima de 5%, quando a política redireciona esse crescimento. Estava muito bem a sua economia e ninguém esperava que fosse acontecer o que estava acontecendo. De que adianta ter reservas de petróleo, se a população está fugindo para Roraima. Mais ao Sul, vemos as dificuldades que o país está passando”, completou, de acordo com o jornal O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro também criticou o ex-presidente Lula e disse que o petista pretende incentivar invasões de terras, além de criar uma “América do Sul bolivariana”. “Ele vai valorizar o MST. O BNDES vai continuar emprestando para Cuba, Venezuela e outras ditaduras do mundo. Vai desarmar o cidadão de bem. Vai relativizar a propriedade privada. Quer uma só América do Sul bolivariana, com um só banco central para todos os países. O que podemos esperar disso aí?”, questionou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE