Comitês de luta chamam atos contra comemoração do golpe de 1964; veja onde

247 - Comitês contra o golpe, que surgiram na época da luta contra o impeachment de Dilma Rousseff (PT), e o PCO estão chamando mobilizações em várias cidades do País e fora do Brasil para combater a extrema-direita, que decidiu organizar atividades de celebração do golpe militar de 1964 no dia 31 deste mês.

Antônio Carlos Silva, membro da Direção Nacional do @PCO29, chama ato contra Golpe de 1964, em 31/3



"Não à ditadura do passado e do presente. Fora Bolsonaro!"

“Estão fazendo propaganda do golpe militar de 1964 para preparar uma nova investida contra os direitos democráticos da população”, diz chamado dos comitês.

“Os partidos de esquerda, as organizações operárias e populares, os militantes e ativistas não podem permitir esse avanço ditatorial, não podemos apenas dizer que somos contra, temos que mostrar nas ruas que vai ter resistência”, continua.

Leia chamado contra celebração do golpe de 1964

Em 21 cidades, em todas as regiões do País, os comitês contra o golpe e o Partido da Causa Operária (PCO) estão chamando manifestações para combater os atos de celebração do aniversário do golpe militar de 1964, em 31 de março.

Bolsonaristas e militares saudosistas chamaram uma série de atividades para celebrar este ato, que marcou o início de um regime de assassinos e torturadores que durou 21 anos, justamente num momento em que a extrema direita se organiza para censurar e reprimir ativistas que se manifestam contra o governo Bolsonaro.

Estão fazendo propaganda do golpe militar de 1964 para preparar uma nova investida contra os direitos democráticos da população. Os partidos de esquerda, as organizações operárias e populares, os militantes e ativistas não podem permitir esse avanço ditatorial, não podemos apenas dizer que somos contra, temos que mostrar nas ruas que vai ter resistência.

O momento sanitário é grave, mas não podemos, nem mesmo nessas condições virar às costas ao povo brasileiro, é preciso tomar todas as precauções, mas é igualmente preciso tomar as ruas para protestar contra o governo de Bolsonaro e a ameaça fardada. Os comitês de Luta e o Partido da Causa Operária estão convocando atos em várias capitais e não deixar que este abuso contra o povo trabalhador passe sem resistência.

De norte a sul do País façamos do 31 de março um dia de protesto contra a ditadura fascista de 1964 e contra o governo genocida que vivemos hoje!

Fora Bolsonaro e todos os golpistas, por um governo dos trabalhadores!

Veja os locais e horários das manifestações do dia 31/3:

Sul

Porto Alegre - Esquina Democrática, 13h

Florianópolis - Catedral Metropolitana, 16h

Curitiba - Praça Santos Andrade, 16h

Sudeste

São Paulo - Vão do Masp, 15h

Araraquara - Praça Santa Cruz, 15h30

Rio de Janeiro - Cinelândia, 13h

Volta Redonda - Praça Memorial Zumbi, 13h

Belo Horizonte - Praça da Estação, 16h

Vitória - (Horário e local a confirmar)

Centro-oeste

Brasília - Biblioteca Nacional, 16h

Cuiabá - Praça Alencastro, 17h30

Campo Grande - (Horário e local a confirmar)

Goiânia - (Horário e local a confirmar)

Nordeste

Salvador - Praça Piedade, 14h

Aracajú - (Horário e local a confirmar)

Maceió - Praça Centenário, 15h

Recife - Monumento Tortura Nunca Mais, 9h

João Pessoa - Parque Solon de Lucena (Lagoa), 15h30

Natal - (Horário e local a confirmar)

Fortaleza - (Horário e local a confirmar)

São Luís - (Horário e local a confirmar)

Teresina - Av. Frei Serafim, 16h

Norte

Rio Branco - Parque da Maternidade (Terminal Urbano), 9h

Macapá - (Horário e local a confirmar)

Palmas - (Horário e local a confirmar)

Manaus - (Horário e local a confirmar)

Belém - (Horário e local a confirmar)

Porto Velho - (Horário e local a confirmar)

Boa Vista - (Horário e local a confirmar)

Europa

Portugal - Porto - Consulado do Brasil, 10h

Alemanha - Berlim - Embaixada Brasileira, 12h30

Reino Unido - Birmingham - West Midlands

Espanha - Barcelona - Praça de Sant Jaume, 17h

Áustria - Viena - Biblioteca Nacional (Em frente à Embaixada do Brasil), 15h30

Finlândia - Helsinque - Embaixada do Brasil, 16h

América do Norte

EUA - Nova Iorque - Embaixada do Brasil, 14h

