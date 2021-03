Comitês organizam ato contra manifestação a favor de golpe militar

No Facebook, já existe um evento marcado para o dia 31, às 13h, na Avenida Paulista, no centro de São Paulo (SP) edit

247 - A coordenação dos Comitês contra o Golpe, formados inicialmente para lutar contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), está organizando uma contra-manifestação aos atos marcados por bolsonaristas para comemorar o aniversário do golpe militar de 1964, que faz 57 anos na próxima quarta-feira.

Para isso, os comitês estão chamando plenárias virtuais com o objetivo, segundo os coordenadores, de organizar um movimento amplo para combater os defensores do golpe militar. Para mais informações, os comitês pediram para entrar em contato pelas redes sociais da organização nacional.

Segundo os organizadores, as manifestações irão ocorrer em diversas capitais. No Facebook, já existe um evento marcado para o dia 31, às 13h, na Avenida Paulista, no centro de São Paulo (SP).

