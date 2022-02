Completamente sem noção, Moro diz estar sendo vítima de lawfare

Ex-juiz suspeito, que ganhou milhões com a quebra do Brasil, alega sofrer perseguição judicial, quando é investigado por sonegação e conflito de interesses edit

247 – O ex-juiz Sergio Moro, que foi declarado suspeito e parcial pela suprema corte brasileira, por perseguir judicialmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que segundo o Dieese destruiu os empregos de 4,4 milhões de trabalhadores brasileiros, ao quebrar construtoras nacionais que depois foram compelidas a contratar a consultoria estadunidense Alvarez & Marsal, que lhe pagou R$ 3,6 milhões num contrato de apenas dez meses, sem que se saiba que trabalhos Moro efetivamente realizou, diz estar sendo vítima de lawfare.

O lawfare é uma expressão que define o uso do Poder Judiciário como arma de guerra e foi popularizada no Brasil pela defesa de Lula exatamente para definir o que Moro fez contra o ex-presidente e contra os seus alvos, como as grandes empresas brasileiras de engenharia. Moro, na verdade, está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União por conflito de interesses , ou seja, por ter quebrado empresas como juiz e depois ter ganho milhões de uma consultoria contratada pelas construtoras que ele próprio quebrou. Além disso, Moro também é investigado pela prática de sonegação fiscal – o que ele não nega completamente em sua defesa.

"Ocorre que a mera identificação de eventual sonegação fiscal por contribuinte é matéria que, data vênia, escapa à atuação desta Corte de Contas", diz Moro, em sua defesa. A peça é assinada pelo advogado Gustavo Bonini Guedes, que já advogou para Michel Temer (MDB).

