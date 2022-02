Congoleses no Brasil querem demissão de Sérgio Camargo por justificar assassinato de Moïse Kabagambe

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do grupo Comunidade Congolesa no Brasil, Fernando Mupapa, pediu a demissão do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, após ataques ao congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, assassinado em um quiosque no Rio de Janeiro.

"Tem que expulsar esse parasita do cargo que está ocupando. Em nome da Comunidade Congolesa no Brasil, repudio essa pessoa e peço a destituição dele desse cargo", disse Mupapa ao jornal O Globo. "Ele é uma vergonha. É como se fosse o negro que o colonizador usava para maltratar outros negros e, por isso, se achava melhor que os outros".

A declaração de Mupapa é uma reação à afirmação de Camargo nesta sexta-feira de que Moïse foi um "vagabundo morto por vagabundos mais fortes."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O assassinato de Moïse motivou atos por justiça em ao menos 13 capitais do país.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE