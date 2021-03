Congresso dos EUA debate legislação que pode tornar ilegal exportações brasileiras oriundas de áreas desmatadas

247 - A administração de Joe Biden nos Estados Unidos vem promovendo avanços na legislação ambiental. Uma das medidas que está sendo debatida no Congresso busca combater o desmatamento ilegal, e um dos principais países afetados deverá ser o Brasil.

O objetivo da nova legislação é limitar a compra de produtos provenientes de áreas desmatadas ilegalmente, o que deve afetar exportações brasileiras de couro, carne, madeira, café, celulose e soja.

Somente em 2020, mais de R$ 20 bilhões nestes produtos foram comercializados entre Brasil e EUA.

"As medidas no projeto de lei dariam aos consumidores e empresas americanas garantias de que os produtos agrícolas provenientes do Brasil não estão gerando crimes ambientais e desmatamento", afirma Rick Jacobsen, gerente de Política de Commodities da EIA (Agência de Investigação Ambiental dos EUA).

"Mas, até que o desmatamento no Brasil seja interrompido completamente, os mercados internacionais ficarão cada vez mais desconfortáveis com a compra de produtos como carne,

couro e soja, que estão causando o desmatamento na Amazônia e em outros biomas", acrescenta.

As informações foram reportadas na Folha de S.Paulo.

