Contra o STF, bolsonaristas declaram greve de caminhoneiros

Um homem, identificado como Erick Carvalho, "representante do advogado do Zé Trovão, doutor Levi de Andrade", diz em vídeo que "é oficial: haverá uma nova paralisação. Haverá uma nova greve" edit

247 - Circula nas redes sociais no início da noite desta quarta-feira (8) um vídeo de um homem que se apresenta como Erick Carvalho, "representante do advogado do Zé Trovão, doutor Levi de Andrade", e que anuncia o início de uma greve dos caminhoneiros em apoio a Jair Bolsonaro e principalmente contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

"É oficial, eu já tenho o recado dos caminhoneiros: haverá uma nova paralisação. Haverá uma nova greve. Nós tentamos de todas as maneiras possíveis resolver pacificamente, amistosamente, mas eles não querem acordo", diz o homem, que relata ter sido impedido de protocolar no Senado Federal um pedido de impeachment contra ministros do STF.

"Estão conosco os representantes do agronegócio", diz ainda Carvalho.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

A GREVE ESTÁ DECLARADA

Os ditadores do supremo e do parlamento acham que mandam em tudo e se recusam ouvir o povo.

ENTÃO VAI PARAR TUDO

O BRASIL É NOSSO, eles são só funcionários. pic.twitter.com/W88I2Xh0OC — Tania JMB 🇧🇷 (@taniabolsonaro) September 8, 2021

Ao longo desta quarta-feira foram registradas diversas paralisações de caminhoneiros em oito estados. No início da tarde, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou que já havia desmobilizado 56 bloqueios montados por manifestantes bolsonaristas.

A Folha de S. Paulo informou que as paralisações não tiveram a adesão de toda a categoria porque líderes do setor entenderam que os atos do 7 de setembro não tiveram como objetivo defender as pautas que são caras aos caminhoneiros.

