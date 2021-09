Caminhoneiros bolsonaristas bloqueiam rodovias federais

No início da tarde, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que já havia desmobilizado pelo menos 56 bloqueios em quatro estados. Outras informações dão conta de que seis estados já registraram paralisações edit

247 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já desmobilizou, segundo o governo Jair Bolsonaro, pelo menos 56 bloqueios de estradas montados por caminhoneiros e manifestantes bolsonaristas que seguem protestando desde os atos golpistas convocados por Bolsonaro para esta terça-feira, 7 de setembro.

O Ministério da Infraestrutura, de acordo com a Veja, afirma que bloqueios foram realizados em quatro estados até às 14h30 desta quarta-feira (8), sendo a maioria registrada em Santa Catarina. A jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, comunica que seis estados registraram bloqueios, incluindo o Amazonas, onde um caminhoneiro diz em vídeo que está tudo "trancado", manda todo mundo "ficar em casa" e que o "movimento começou".

Em Brasília, um grupo de mais de cem apoiadores de Bolsonaro ocupa a Esplanada dos Ministérios na tarde desta quarta-feira e estão sendo usados para pressionar pela derrubada da barreira que dá acesso ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso Nacional.

"A PRF encontra-se em todos os locais identificados e trabalha pela garantia do livre fluxo com a tendência de fim das mobilizações até a 0h do dia 09/09”, diz o governo federal.

O ministério também alega que as paralisações são isoladas e não são coordenadas por qualquer entidade setorial.

