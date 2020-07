Coordenador da Fiocruz rebate governo e Pazuello e diz que cloroquina não tem eficácia

247 - Contrariando o pedido feito pelo governo Bolsonaro, o pesquisador Cláudio Maierovitch, coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância da Fiocruz de Brasília, criticou o uso da hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus.

“A Fiocruz orienta profissionais, ela afirma que não há base científica para a cloroquina, pelo contrário, há evidências de que não deve ser utilizada. Mas, se recebe comunicado do Ministério da Saúde, não pode deixar de informar seus profissionais”, disse o pesquisador em entrevista à GloboNews, um dia depois do Ministério da Saúde ter pressionado a instituição para alterar o protocolo da Covid-19.

No dia 29 de junho, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, enviou um ofício à entidade cobrando o uso da droga no “tratamento precoce, ao início dos sintomas de pacientes com diagnóstico clínico” da Covid-19.

“Internamente, é conhecido [na Fiocruz] que [a cloroquina] não tem eficácia”, afirmou Maierovitch.

