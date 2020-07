Corregedoria do MP abre reclamação disciplinar contra Dallagnol por críticas à decisão do STF sobre Serra

Reclamação disciplinar foi aberta pelo corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, para apurar as críticas feitas pelo coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, à suspensão de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra edit

247 - O corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, instaurou procedimento para apurar as declarações do procurador e coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, acerca da operação da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (21), que teve como alvo o senador José Serra (PSDB). Dallagnol usou as redes sociais para criticar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Tofolli, que suspendeu um mandado de busca e apreensão no gabinete do parlamentar tucano.

No despacho que determinou a instauração de uma reclamação disciplinar, Lima ressaltou uma postagem feita por Dallagnol no Twitter em que ele afirmava que a decisão de Toffoli era uma “solução casuísta que está equivocada juridicamente e que, independentemente de sua motivação, a qual não se questiona, tem por efeito dificultar a investigação de poderosos contra quem pesam evidências de crimes”.

