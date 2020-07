Dallagnol contesta decisão do presidente do STF: solução casuísta e equivocada

Procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol criticou a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que suspendeu o cumprimento de mandados de busca e apreensão no gabinete de José Serra em Brasília. O ambiente parlamentar "não pode funcionar como um bunker que permita a ocultação de crimes", argumentou edit

247 - O procurador da Operação Lava Jato Deltan Dallagnol criticou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que suspendeu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra (PSDB-SP) nesta terça-feira (21) no âmbito de uma investigação que apura a doação não contabilizada de R$ 5 milhões à campanha dele em 2014.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), impediu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no gabinete do parlamentar. Em reclamação ao STF, o Senado afirmou que mandados de busca e apreensão em gabinetes devem partir do próprio tribunal.

Ao compartilhar a notícia sobre a decisão de Toffoli no Twitter, Dallagnol escreveu: "Toffoli proibiu o cumprimento de busca e apreensão no gabinete de José Serra no Senado por entender que poderia haver a 'apreensão de documentos relacionados ao desempenho da atividade parlamentar'. Entenda por que a decisão é muito equivocada na thread".

2. O ambiente parlamentar, assim como qualquer outro ambiente, não pode funcionar como um bunker que permita a ocultação de crimes. Não há qualquer regra constitucional ou legal que ampare a ideia de um foro privilegiado de imóvel. — Deltan Dallagnol (@deltanmd) July 21, 2020

4. Se a preocupação do STF está em impedir prejuízo à continuidade da atividade parlamentar, a solução é determinar que a Polícia entregue imediatamente cópia de todo o material para o Senado e não impedir que provas de crimes sejam procuradas e apreendidas. — Deltan Dallagnol (@deltanmd) July 21, 2020





6. Com todo o respeito ao STF e seu presidente, trata-se de solução casuísta que está equivocada juridicamente e que, independentemente de sua motivação, a qual não se questiona, tem por efeito dificultar a investigação de poderosos contra quem pesam evidências de crimes. — Deltan Dallagnol (@deltanmd) July 21, 2020

