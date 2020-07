PF foi impedida pelo Senado de cumprir mandado em gabinete de Serra

Agentes da Policia Federal foram impedidos de ter acesso ao gabinete do senador José Serra no âmbito da operação deflagrada nesta terça-feira. Entendimento do Senado é que mandados de busca e apreensão em gabinetes devem partir do STF e não da Justiça Eleitoral edit

247 - Agentes da Policia Federal foram impedidos de ter acesso ao gabinete do senador José Serra (PSDB) para cumprir mandados de busca e apreensão no âmbito da operação deflagrada nesta terça-feira (21). A Operação Paralelo apura suspeitas de R$ 5 milhões em doações não contabilizadas à campanha do parlamentar.

Segundo reportagem do blog do jornalista Fausto Macedo, o entendimento do Senado é que mandados de busca e apreensão em gabinetes devem partir do Supremo Tribunal Federal (STF). A ação da Polícia Federal desta terça-feira, porém, foi autorizada pela 1ª Zona Eleitoral de São Paulo e cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 15 outros de busca e apreensão em São Paulo, Brasília, Itatiba e Itu.

