Costa Neto alertou Bolsonaro até para provável prisão de Carlos, o filho "02", caso mantenha beligerância nas redes

Presidente do PL quer que Carlos Bolsonaro distensione com o Judiciário pelas redes. O medo é de que ele seja preso e que a campanha presidencial seja afetada edit

247 - Presidente do PL, Valdemar Costa Neto fez um alerta a Jair Bolsonaro (PL) sobre a postura de seu filho Carlos Bolsonaro (Republicanos), vereador do Rio de Janeiro, nas redes sociais, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

Em conversa recente, Costa Neto pediu a Bolsonaro que Carlos tenha uma postura menos beligerante nas redes, sobretudo em relação a integrantes do Poder Judiciário.

O objetivo do dirigente partidário, segundo aliados, é evitar que os ataques de Carlos prejudiquem não só ele, mas também a campanha de Bolsonaro pela reeleição.

Há o temor entre lideranças do Centrão de que o vereador possa até mesmo ser preso caso prossiga com os ataques contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As possibilidades de prisão aumentariam ainda mais, segundo eles, em caso de derrota de Bolsonaro na eleição presidencial.

