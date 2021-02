Covid-19: PGR abre apuração preliminar sobre conduta de Bolsonaro na crise do Pará

Augusto Aras, que até o momento só havia pedido ao STF abertura de inquérito contra o ministro da Saúde, agora aceitou representação do PCdoB e pediu apuração de indícios de prevaricação por parte de Bolsonaro na condução da crise da pandemia no estado do Pará edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu uma apuração preliminar de Jair Bolsonaro sobre a conduta do presidente na crise da pandemia de Covid-19 no estado do Pará, onde também houve falta de oxigênio, depois do que ocorreu no Amazonas .

Aras aceitou uma representação do PCdoB, que acusa Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de prevaricação. Segundo o partido, a crise desencadeada no Pará foi muito similar à do Amazonas e é de responsabilidade do governo federal.

A ideia é saber se há indícios para a abertura de um inquérito criminal, como foi aberto contra Pazuello no caso de Manaus, depois da autorização do ministro Ricardo Lewandowski , do Supremo Tribunal Federal. No âmbito deste inquérito, o ministro prestou depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (4).

“Caso, eventualmente, surjam indícios razoáveis de possíveis práticas delitivas por parte dos noticiados, será requerida a instauração de inquérito nesse Supremo Tribunal Federal”, afirma Augusto Aras no despacho.

